Adana'da Kaçak Makaron ve Sahte Bandrol Operasyonu: 9 Tutuklama

Adana'da kaçak makaron ve sahte bandrol operasyonunda jandarma ekiplerince yakalanan 9 şüpheli tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Adana İl Jandarma Komutanlığı ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ekiplerince "Kaçakçılık ile Mücadele Kanununa Muhalefet" suçunu işleyen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda 4 milyon 20 bin kaçak makaron, 6 sanayi tipi makaron üretim makinesi, 194 bin 32 sahte bandrol, 10 bin 752 sahte bandrol üretimi için kullanılan basıma hazır etiket ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, Bandrollü Ürün İzleme Sistemi (BÜİS) cihazıyla yapılan kontrollerde geçerli sonuç veren sahte bandrol ürettikleri belirlendi.

Bandrollerden alınan numuneler, inceleme için Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne gönderildi.

Yapılan inceleme ve detaylı araştırmalar sonucunda, makaron bandrollerinin görsel ve gizli güvenlik özellikleri bakımından orijinal bandrolün sahip olması gereken özelliklere sahip olmadığı tespit edildi.

Yakalanan 9 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.