Adana'da Kaçak Makaron ve Elektronik Sigara Operasyonu

Adana'da Kaçak Makaron ve Elektronik Sigara Operasyonu
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Adana'da düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri toplam 38 milyon TL olan 15 milyon 270 bin kaçak makaron ve 2 bin 100 elektronik sigara ele geçirildi. Gözaltında bulunan iki şüpheliden biri tutuklandı.

ADANA'da düzenlenen 3 ayrı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 38 milyon TL olan 15 milyon 270 bin kaçak makaron ve 2 bin 100 elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bazı adreslerde kaçak makaron ve elektronik sigara bulunduğu bilgisi üzerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Selahattin S. ve Yasin B. gözaltına alınırken, 3 ayrı adreste yapılan aramada 8 milyon 250 bin doldurulmuş makaron, 7 milyon 20 bin boş makaron olmak üzere piyasa değeri 15 milyon 270 bin makaron ile 2 bin 100 elektronik sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Selahattin S. sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklandı, Yasin B. adli kontrole serbest bırakıldı.

Ele geçirilen sigara ve makaronların piyasa değerinin 38 milyon TL olduğu belirtildi.

Haber: Yusuf YILDIZ/ Adana, Kamera: Adana,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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