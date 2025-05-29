Adana'da Kaçak Makaron ve Elektronik Sigara Operasyonu

Adana'da Kaçak Makaron ve Elektronik Sigara Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da gerçekleştirilen operasyonlarda 15 milyon 270 bin kaçak makaron ve 2 bin 100 elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı, bir tanesi tutuklandı.

ADANA'da düzenlenen 3 ayrı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 38 milyon TL olan 15 milyon 270 bin kaçak makaron ve 2 bin 100 elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bazı adreslerde kaçak makaron ve elektronik sigara bulunduğu bilgisi üzerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Selahattin S. ve Yasin B. gözaltına alınırken, 3 ayrı adreste yapılan aramada 8 milyon 250 bin doldurulmuş makaron, 7 milyon 20 bin boş makaron olmak üzere piyasa değeri 15 milyon 270 bin makaron ile 2 bin 100 elektronik sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Selahattin S. sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklandı, Yasin B. adli kontrole serbest bırakıldı.

Ele geçirilen sigara ve makaronların piyasa değerinin 38 milyon TL olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak

Bugün Meclis'e geliyor, cezaevinden yalnızca bir grup tahliye edilecek
ABD Mahkemesi, Trump'ın tarife kararlarını iptal etti

Trump'ın elini kolunu bağlayan karar! Dünya rahat nefes aldı
İzmir'de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu

Şehirde kaos! 23 bin işçi greve gitti, kuyrukların sonu görünmüyor
İran'da açılan 'Cehennem' parkı ülkeyi karıştırdı

Devrim Muhafızları'nın açtığı park komşuyu fena karıştırdı
Harika Avcı hakkında şok iddialar! Ev sahibi sessizliği bozdu

Harika Avcı'nın zor günleri! Ev sahibinin anlattıkları hayli vahim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ece Erken'den Esra Erol ve Fikret Orman'a sitem

Ece Erken'den seneler sonra gelen itiraf
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna olay gönderme

Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna olay gönderme
Hatay diken üstünde! 4 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı

Bir şehrimiz diken üstünde! Giriş çıkışlar yasak, karantina başladı
İsviçre'de çöken buzul nedeniyle bir köy yok oldu

İsviçre'de buzul çöktü, köy yok oldu
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.