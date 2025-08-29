Adana'da Kaçak Makaron Üretimi Operasyonu: 20 Milyon 400 Bin Ele Geçirildi

ADANA'da karton bardak üretimi için kiraladığı depoda kaçak makaron ürettiği belirlenen Barış A. (45), yakalandı. İfadesinde, "Makineleri İstanbul'dan satın aldım. Makaron üretimi yapmıyordum" diyen şüpheli, tutuklandı. Depoda ise bandrolsüz 20 milyon 400 bin makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak makaron üretildiği bilgisine ulaştı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, depoda bandrolsüz 20 milyon 400 bin makaron ele geçirdi. Makaron üretiminde kullanılan 6 parçalık makineye ise el konuldu. Operasyonda deponun sahibi A.A. (52) ile kiracı Barış A. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen A.A., sorgusunda, diğer şüphelinin karton bardak üretimi yapacağını, depoyu bu nedenle kiraladığını söyledi. Barış A. ise "Makineleri İstanbul'dan satın aldım. Makaron üretimi yapmıyordum. Makaronları, Ahmet adında bir Suriyeliden ucuz bulunca satın aldım. Makineleri de depoya koyduğumdan beri kullanmıyorum" dedi.

İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Barış A. tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Anıl ATAR - Kamera: ADANA,