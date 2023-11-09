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Adana'da Kaçak Makaron Operasyonu: 52 Milyon 100 Bin Makaron Ele Geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir depoda yapılan operasyonda kaçak 52 milyon 100 bin makaron ele geçirildi. Operasyon sonucunda bir kişi tutuklandı.