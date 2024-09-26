Adana'da Kaçak Makaron Operasyonu: 5 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri 8 milyon lira olan 5 milyon makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik Yüreğir ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 5 milyon makaron bulundu.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.