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Adana'da Kaçak Makaron Operasyonu: 5 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Adana'da Kaçak Makaron Operasyonu: 5 Milyon Makaron Ele Geçirildi
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Adana'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri 8 milyon lira olan 5 milyon makaron ele geçirildi. Yüreğir ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri 8 milyon lira olan 5 milyon makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik Yüreğir ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 5 milyon makaron bulundu.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel

Kaçakçılık Operasyon Güvenlik Politika Jandarma Yüreğir Makaron 3-sayfa Ekonomi Güncel adana Hukuk Suç

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