Adana'da Kaçak Makaron Operasyonu: 5 Milyon Makaron Ele Geçirildi
Adana'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri 8 milyon lira olan 5 milyon makaron ele geçirildi. Yüreğir ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri 8 milyon lira olan 5 milyon makaron ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik Yüreğir ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada 5 milyon makaron bulundu.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.