Adana'da kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı

AA - Eren Bozkurt - Güncel
 - Güncelleme:
Adana'da kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı

Adana'nın Aladağ ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Aladağ ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gireğiyeniköy Mahallesi Damdalı Mevkisi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede 12 metre derinliğindeki kazı çukurunda jeneratör, merdiven, kürek, manivela demiri, kova, 60 metre ip, benzin bidonu, 45 metre kablo, 2 matkap ve 5 matkap ucu ele geçirdi.

Ekipler gözaltına aldıkları 3 şüpheliyi, Aladağ İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü.

AA / Eren Bozkurt - Güncel

Jandarma Aladağ Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title