Adana'da depoda 3 bin 264 ilaç ve 253 tıbbi cihaz ele geçirildi

Adana'da düzenlenen operasyonda, bir depoda 3 bin 264 ilaç ve 253 tıbbi cihaz ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki depoya operasyon düzenledi.

Adreste 3 bin 264 ilaç ve 253 tıbbi cihaz bulan ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlı hakkında "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
