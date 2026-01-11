Adana'da depoda 3 bin 264 ilaç ve 253 tıbbi cihaz ele geçirildi
Adana'da düzenlenen operasyonda, bir depoda 3 bin 264 ilaç ve 253 tıbbi cihaz ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki depoya operasyon düzenledi.
Adreste 3 bin 264 ilaç ve 253 tıbbi cihaz bulan ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlı hakkında "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma" suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel