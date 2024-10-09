Üye Girişi
Haberler

Adana'da Kaçak İçki Operasyonu: 1475 Litre Ele Geçirildi

Adana'da Kaçak İçki Operasyonu: 1475 Litre Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1475 litre kaçak içki ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 1475 litre kaçak içki ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki üreten ve satan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, Seyhan ilçesinde depo olarak kullanılan bazı adreslere baskın düzenledi. Adreslerde 1475 litre kaçak üretilmiş içki, sanayi tipi alkol damıtma sistemi ve alkol yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel

Güvenlik Jandarma 3-sayfa Ekonomi Güncel Hukuk adana

Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında

Suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan çocuklara gözaltı

 Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak

Tabeladaki rakam kontak kapattıracak

 Discord'a erişim engeli getirildi

Bakan Tunç duyurdu: Discord'a erişim engeli getirildi
İsrail'in Şam'ı vurmasının ardından İran'dan dikkat çeken açıklama

İsrail'den Suriye'nin kalbine saldırı: Can kaybı artıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Telegram kapatılacak mı? Telegram nedir, ne işe yarar? Ozan Bingöl kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Ozan Bingöl kaç yaşında, nereli? Ozan Bingöl biyografisi! Tarık Çelenk kimdir? Halk Tv konuğu Tarık Çelenk kaç yaşında, nereli? Tarık Çelenk biyografisi! Atatürk heykeline saldıran kim? Atatürk heykeli olayı nerede oldu? Discord çöktü mü? 9 Ekim Discord neden açılmıyor, erişim engeli mi geldi? TIKTOK KAPATILACAK MI? Discord'un ardından Tiktok'ta kapatılır mı? Discord kapatıldı mı, neden yasaklandı? Discord Türkiye'de erişimi neden engellendi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 9 Ekim Çarşamba günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Discord ne zaman açılacak? Discord açılacak mı? Bakan Tunç ne dedi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.