Adana'da Kaçak Hayvan Kesimi Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, zabıta ekipleri tarafından yapılan aramada kaçak hayvan kesimi yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayda 12 eşek kesilirken, ele geçirilen etler imha edildi.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tek tırnaklı hayvan kesen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaçak kesim yapıldığı ihbarı üzerine, Bahçelievler Mahallesi'ndeki adreste arama yaptı.
Adreste 12 eşeğin kesildiğini belirleyen zabıta, hazır bekletilen 2 eşek ve 6 atı, hayvan barınağına götürdü.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, 2 zanlıyı gözaltına aldı.
Ele geçirilen etler imha edildi.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel