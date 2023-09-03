Adana'da Kaçak Hayvan Kesimi Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, zabıta ekipleri tarafından yapılan aramada kaçak hayvan kesimi yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayda 12 eşek kesilirken, ele geçirilen etler imha edildi.