Adana'da Kaçak Gümrük Operasyonu: 14 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

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Adana'da yapılan operasyonda, 2 bin 100 gümrük kaçağı cep telefonu ve 12 bin güneş gözlüğü ele geçirildi. Piyasa değeri 14 milyon 100 bin TL olan ürünlerle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 14 milyon 100 bin TL olan gümrük kaçağı telefon ve gözlük ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesindeki bir iş yerine operasyon yaptı. Yapılan aramada 2 bin 100 gümrük kaçağı cep telefonu, 12 bin gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi. Piyasa değeri 14 milyon 100 bin TL olan gümrük kaçağı malzemelerle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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