Adana'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu

Adana'da polis ekiplerince saman yüklü bir tırda gümrük kaçağı 2 bin 700 elektronik sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları ortak çalışmayla saman yüklü bir tırla kaçak ürün sevk edildiğini belirledi.

Ekipler, plakasını tespit ettikleri tırı Ceyhan ilçesinde durdurarak arama yaptı.

Tırın dorsesindeki saman balyalarının arasına gizlenmiş çuvallarda, gümrük kaçağı 2 bin 700 elektronik sigara ile içimde kullanılan 3 bin 680 likit ele geçirildi.

Polis ekipleri, sürücü M.S'yi gözaltına aldı.