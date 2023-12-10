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Adana'da kaçak diş laboratuvarına operasyon: 7 gözaltı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kaçak işletilen diş laboratuvarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda tıbbi cihazlar ve diş implantı malzemeleri ele geçirildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kaçak işletilen diş laboratuvarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, Pınar Mahallesi'ndeki kaçak laboratuvara operasyon düzenledi.

Adreste İl Sağlık Müdürlüğü personeliyle yapılan aramada, tıbbi cihazlar ile diş implantı ve protezi için kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda 7 şüpheli, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak şekilde ilaç yapma ve satma" ile "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a muhalefet" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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