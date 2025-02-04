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Adana'da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 30 Cihaz Ele Geçirildi

Adana'da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 30 Cihaz Ele Geçirildi
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Adana'da düzenlenen operasyonda sürücüsü gözaltına alınan araçta 30 kaçak cep telefonu bulundu. Emniyet müdürlüğü ekipleri, Sarıçam ilçesinde kaçak ürün taşıyan aracı durdurdu.

Adana'da 30 kaçak cep telefonu ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen aracı merkez Sarıçam ilçesinde durdurdu.

Araçta 30 cep telefonu ele geçiren ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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