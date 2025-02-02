Adana'da Kaçak Alkol ve Aroma Kitine Operasyon: 1 Gözaltı
Adana'da gerçekleştirilen operasyonda 300 litre kaçak etil alkol ve 1000 aroma kiti ele geçirilirken, evde bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da kaçak 300 litre etil alkol ve 1000 aroma kiti ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Çukurova ilçesindeki ikamete operasyon düzenledi.
Adreste kaçak 300 litre etil alkol ve 1000 aroma kiti ele geçirildi.
Evdeki 1 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel