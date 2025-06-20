Adana'da Kaçak Alkol Operasyonu: 3 Bin Litre Ele Geçirildi

Adana'da Kaçak Alkol Operasyonu: 3 Bin Litre Ele Geçirildi
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Adana'da jandarma ekipleri yaptığı operasyonla 3 bin litre kaçak etil alkol ele geçirirken bir zanlı gözaltına alındı. Operasyon, sahte alkol üretimi yapıldığı değerlendirilen bir depoya düzenlendi.

Adana'da jandarma ekipleri 3 bin litre kaçak etil alkol ele geçirdi, bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Seyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte alkol üretimi yapıldığı değerlendirilen bir depoya baskın düzenledi.

Depo ve bir araçta yapılan aramada, 3 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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