Adana'da Kaçak 720 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
Adana'da yapılan bir uygulamada, durdurulan kamyonette 720 litre kaçak etil alkol bulundu. Olayın ardından sürücü gözaltına alındı.
Adana'da kaçak 720 litre etil alkol ele geçirilen kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun İncirlik Park Alanı'nda yaptığı uygulamada, bir kamyoneti şüphe üzerine durdurdu.
Araçta, kaçak 720 litre etil alkol bulundu.
Sürücü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel