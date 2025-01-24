Adana'da Kaçak 720 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Adana'da kaçak 720 litre etil alkol ele geçirilen kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun İncirlik Park Alanı'nda yaptığı uygulamada, bir kamyoneti şüphe üzerine durdurdu.

Araçta, kaçak 720 litre etil alkol bulundu.

Sürücü gözaltına alındı.