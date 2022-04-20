Adana'da kaçak 6 bin litre akaryakıt ve 15 cep telefonu ele geçirildi - Haberler

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Adana'da kaçak 6 bin litre akaryakıt ve 15 cep telefonu ele geçirildi

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da kaçak 6 bin litre akaryakıt ve 15 cep telefonu ele geçirildi

Adana'da kaçak 6 bin litre akaryakıt ve 15 cep telefonu ele geçirildi.

ADANA (AA) - Adana'da kaçak 6 bin litre akaryakıt ve 15 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli ürünlerin kaçakçılığını yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından şüphelilere ait bazı adresleri ve araçları aradı.

Aramalarda, kaçak 6 bin litre akaryakıt ve 15 cep telefonu ile Helenistik Dönem'e ait olduğu değerlendirilen 13 sikke ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Akaryakıt, Adana, Güncel, Haberler

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