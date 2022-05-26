Adana'da kaçak 358 şişe içki ve 4 bin 915 paket sigara ele geçirildi - Haberler

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Adana'da kaçak 358 şişe içki ve 4 bin 915 paket sigara ele geçirildi

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da kaçak 358 şişe içki ve 4 bin 915 paket sigara ele geçirildi

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde kaçak 358 şişe içki ve 4 bin 915 paket sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde kaçak 358 şişe içki ve 4 bin 915 paket sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sugözü Mahallesi'ndeki bir işletmeye ait konteynerde kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledi.

Adrese giderek konteyneri inceleyen ekipler, kaçak 358 şişe içki ve 4 bin 915 paket sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarma karakoluna götürüldü.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Yumurtalık, Jandarma, Sigara, Adana, Güncel, Haberler

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