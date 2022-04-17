Adana'da kaçak 17 milyon 555 bin makaron ele geçirildi - Haberler

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Adana'da kaçak 17 milyon 555 bin makaron ele geçirildi

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da kaçak 17 milyon 555 bin makaron ele geçirildi

Adana'da gümrük kaçağı 17 milyon 555 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

ADANA (AA) - Adana'da gümrük kaçağı 17 milyon 555 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla bir kamyonet ile depoda kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledi.

Depo ve araçta arama yapan ekipler, 17 milyon 555 bin makaron buldu.

Polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Sigara, Adana, Güncel, Haberler

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