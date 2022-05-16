Adana'da kaçak 1590 paket sigara ele geçirildi - Haberler

Adana'da kaçak 1590 paket sigara ele geçirildi
AA - Fikret Kavğalı - Güncel
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde gümrük kaçağı 1590 paket sigara ele geçirildi.
CEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde gümrük kaçağı 1590 paket sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mustafabeyli Mahallesi'nde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, araçlarda yapılan aramada, gümrük kaçağı 1590 paket sigara, 2 şişe rakı ve viski ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
AA / Fikret Kavğalı - Güncel