Adana'da kaçak 1 milyon 611 bin makaron ele geçirildi - Haberler

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Adana'da kaçak 1 milyon 611 bin makaron ele geçirildi

AA - Yusuf Koyun - Güncel
Adana'da kaçak 1 milyon 611 bin makaron ele geçirildi

Adana'da gümrük kaçağı 1 milyon 611 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 1450 paket sigara ele geçirildi.

ADANA (AA) - Adana'da gümrük kaçağı 1 milyon 611 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 1450 paket sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesi Mustafabeyli ve Dutpınarı mahalleleri ile Pozantı ilçesi Eskikonacık Mahallesi'nde kaçakçılığa karşı denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, denetimler sırasında şüphelendikleri araçları durdurup aradı.

Aramalarda gümrük kaçağı 1 milyon 611 bin makaron ve 1450 paket sigara ele geçirildi.

Jandarma, kaçak ürünlerle ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Sigara, Adana, Güncel, Haberler

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