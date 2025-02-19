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Adana'da Kaçak 1,5 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Adana'da Kaçak 1,5 Milyon Makaron Ele Geçirildi
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Adana'da gerçekleştirilen bir operasyonda, kaçakçılık şüphesiyle durdurulan kamyonette 1 milyon 500 bin makaron ele geçirildi. Sürücü tutuklandı.

Adana'da, 1 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen kamyonetin sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşındığı belirlenen 01 ANJ 541 plakalı kamyoneti merkez Sarıçam ilçesindeki kontrol noktasında durdurdu.

Araçtaki aramada 1 milyon 500 bin makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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