Adana'da Kablo Hırsızlığı: 1 Zanlı Tutuklandı

Adana'da bir internet servis sağlayıcısının yerleşkesinden 400 metre kablo çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı.

Firmanın merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki yerleşkesinden 26 Eylül'de 400 metre kablo çalındı.

İhbar üzerine çalışma başlatıp güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığı 3 şüphelinin yaptığını tespit etti.

Zanlılardan Recep D. (30), polis ekiplerince yakalandı, çalınan kabloya ise ulaşılamadı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Polis ekipleri, olaya karışan diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, internet servis sağlayıcısının yerleşkesine girip kablo çalan şüphelilerin, şapka takıp elleriyle yüzlerini kapattıkları, bazı kameraların açısını değiştirdikleri görülüyor.