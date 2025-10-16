Haberler

Adana'da Kablo Hırsızlığı: 1 Zanlı Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir internet servis sağlayıcısından 400 metre kablo çalan zanlı poliste yakalandı ve tutuklandı. Diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Adana'da bir internet servis sağlayıcısının yerleşkesinden 400 metre kablo çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı.

Firmanın merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki yerleşkesinden 26 Eylül'de 400 metre kablo çalındı.

İhbar üzerine çalışma başlatıp güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığı 3 şüphelinin yaptığını tespit etti.

Zanlılardan Recep D. (30), polis ekiplerince yakalandı, çalınan kabloya ise ulaşılamadı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Polis ekipleri, olaya karışan diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, internet servis sağlayıcısının yerleşkesine girip kablo çalan şüphelilerin, şapka takıp elleriyle yüzlerini kapattıkları, bazı kameraların açısını değiştirdikleri görülüyor.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yavru kurda zulmü: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Sedat Peker'in videolarında adı geçen Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı

Sedat Peker'in videolarında adı geçen isim gözaltında
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Yavru kurda zulmü: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! İşçilere domuz saldırdı

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Bir anda işçilere saldırdı
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi

İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'ya gelin oluyor

Ünlü oyuncu Çakıcı'ya gelin oluyor
İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri

İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri!
Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın

Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın
Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek

Mourinho'dan Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.