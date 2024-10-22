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Adana'da Kabir Ziyareti Sırasında Cinayet: 3 Kadın Hayatını Kaybetti

Adana'da Kabir Ziyareti Sırasında Cinayet: 3 Kadın Hayatını Kaybetti
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Adana'da kabir ziyareti sırasında cinayete kurban giden Şenay Gerçek ve kızları Güldane ile Gaye Gerçek, yan yana toprağa verildi. Saldırgan, Muzaffer Erkuvan'ın babası Şemsettin Erkuvan olduğu öğrenildi. Oğlunun intiharından sorumlu tuttuğu aileyi hedef aldı.

ADANA'da kabir ziyareti sırasında cinayete kurban giden Şenay Gerçek (44) ile kızları Güldane (20) ve Gaye Gerçek'in (22) cenazeleri, öldürüldükleri Buruk Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Şenay Gerçek ile kızları Güldane ve Gaye Gerçek, dün saat 16.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığı'na geldi. Gerçek ailesi, Güldane'nin 24 Ağustos'ta intihar eden 1 çocuğunun babası Muzaffer Erkuvan'ın (44) mezarını ziyaret edip, dua okudu. Aile, daha sonra dinlenmek için mezarlıktaki musalla taşına yakın bir noktadaki banklara oturdu. Bu sırada Güldane Gerçek'in bir süre dini nikahla birlikte yaşadığı Muzaffer Erkuvan'ın babası Şemsettin Erkuvan, motosikletle kadınların yanına gelerek tabanca ile ateş açtı.

OĞLUNUN İNTİHARINDAN SORUMLU TUTMUŞ

3 kadın kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan geldiği motosikletle kaçtı. İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, anne ile kızlarının öldüğünü belirledi. Cenazeler yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Saldırgan her yerde aranırken; Muzaffer Erkuvan'ın, Gerçek ailesini oğlunun intiharından sorumlu tuttuğu öğrenildi.

Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri tamamlanan anne ile kızlarının cenazesi, bu sabah yakınlarına teslim edildi. Öldürüldükleri Burak Mezarlığı'na götürülen Şenay Gerçek ile kızları Güldane ve Gaye Gerçek'in cenazeleri kılınan namazın ardından yan yana toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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