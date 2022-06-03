Adana'da JÖH ve komando uzman çavuşlara "Muharip sağlık eğitimi" verildi - Haberler

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Adana'da JÖH ve komando uzman çavuşlara "Muharip sağlık eğitimi" verildi

AA - Bekir Ömer Fansa - Güncel
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Adana'da JÖH ve komando uzman çavuşlara 'Muharip sağlık eğitimi' verildi

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "Muharip sağlık eğitimi" alan Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando birliklerindeki sıhhiye askerlere sertifikaları verildi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "Muharip sağlık eğitimi" alan Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando birliklerindeki sıhhiye askerlere sertifikaları verildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Batman, Gaziantep ve Kilis'te görev yapan 49 sıhhiye askere, 3 ay süren 210 saati uygulamalı kursta, yaralanmalar ile acil müdahale gerektiren diğer durumlarda yapılması gereken ilk yardım, kalp masajı, suni teneffüs, damar yolu açma başta olmak üzere taktik sahada yaralanmalara müdahaleler konusunda eğitim verildi.

Eğitimlerini tamamlayan askerler sertifikalarını aldı.

Hastane Başhekimi Süleyman Çetinkünar, sertifika verilmesi nedeniyle düzenlenen törende, katılımcıların kursa ilgisi nedeniyle başarılı sonuçlar alındığını belirtti.

Çetinkünar, "Kursa olan ilginiz, çok başarılı sonuçlar almamızı sağladı. Umarız öğrendiklerinizi uygulamak zorunda kalmazsınız ama gerektiğinde can kurtaracak olacağınızı bilmek bizleri mutlu ediyor. Sizler sahadaki görevlerinizde vatan borcunuzu öderken, bizde verdiğimiz eğitimle faydalı olabildiysek bundan gurur duyarız." ifadelerini kullandı.

İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş de eğitimi veren hekimler ve hemşireler ile sınavları başarıyla geçen askerlere teşekkür etti.

AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Komando Adana Güncel Haberler

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