Adana'da Jandarmaya Ait Cayrokopter Zorunlu İniş Yaptı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, jandarmanın cayrokopteri araziye sert iniş yaptı.

Merkez Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesi'nde düzenlenen Yörük Şenlikleri kapsamında Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığınca alınan emniyet tedbirlerine havadan destek sağlamak amacıyla görevlendirilen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin pervaneli ve döner kanatlı hava aracı cayrokopter, henüz tespit edilemeyen bir arıza nedeniyle araziye zorunlu indi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Cayrokopterde bulunan iki jandarma personeli sağlık ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine, olay nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Cayrokopter araziye sert iniş yaptı. İçindeki iki jandarma personelimizin durumları iyi." dedi.

Valilikten yapılan açıklamada, cayrokopterin henüz tespit edilemeyen bir arıza nedeniyle zorunlu inişte bulunduğu belirtilerek, "Zorunlu iniş sırasında cayrokopterde yapısal bütünlük bozulmamış olup iniş esnasında hafif şekilde etkilenen iki personelimiz tedbiren 112 sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmiştir. Personellerimize ve tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadesi kullanıldı.

Bölgede yapılan çalışmaların ardından cayrokopter, vinçle bulunduğu yerden kaldırılarak çekiciye yüklendi.

Cayrokopter, detaylı inceleme için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.