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Adana'da jandarmanın 'huzur ve güven' uygulamasında 18 gözaltı

Adana'da jandarmanın "huzur ve güven" uygulamasında 18 gözaltı

Güncel Haberler

Adana'da jandarmanın yaptığı "huzur ve güven" uygulamasında, 18 kişi yakalandı.

Adana'da jandarmanın yaptığı "huzur ve güven" uygulamasında, 18 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aladağ, Ceyhan, İmamoğlu, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamada 3 tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 746 kök kenevir, 528 gram esrar, 30 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap ve 9 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Ekipler, ele geçirilen silah ve uyuşturucularla ilgili 18 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel

İmamoğlu Aladağ Adana Güncel Haberler

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