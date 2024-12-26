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Adana'da Jandarmadan Operasyon: 5 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Adana'da Jandarmadan Operasyon: 5 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekipleri tarafından 4 av tüfeği, 1 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Ayrıca 8 dedektör ile tarihi değeri olan 23 sikke bulunurken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesindeki bir evde çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğu ihbarını aldı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, ruhsatsız 4 av tüfeği ve 1 tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi. Ekipler ayrıca 8 dedektör ile tarihi olduğu değerlendirilen 23 sikke buldu.

Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel
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