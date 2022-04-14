Adana'da jandarmadan bilişim suçları, aile, trafik ve doğanın korunması eğitimi - Haberler

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Adana'da jandarmadan bilişim suçları, aile, trafik ve doğanın korunması eğitimi

AA - Yusuf Koyun - Güncel
Adana'da jandarmadan bilişim suçları, aile, trafik ve doğanın korunması eğitimi

Adana'da jandarma ekipleri, bilişim suçları, aile, trafik, doğa ve hayvanların korunması konularında eğitim toplantıları düzenledi.

ADANA (AA) - Adana'da jandarma ekipleri, bilişim suçları, aile, trafik, doğa ve hayvanların korunması konularında eğitim toplantıları düzenledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk sahasındaki vatandaşlarla bir araya gelerek bilişim suçlarına karşı alınabilecek önlemler, aile, hayvan ve doğanın korunması ile trafik konularında eğitim verdi.

Ayrıca, katılımcılar arasındaki kadınlara Kadın Acil Destek Uygulaması'nın (KADES) tanıtımı da yapıldı.

Toplantılara, öğretmenler, öğrenciler, servis şoförleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Adana, Güncel, Haberler

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