Adana'da jandarma uygulamalarında 3 şüpheli yakalandı

Adana'da jandarma uygulamalarında 4 ruhsatsız tabanca ve 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karataş ve Ceyhan ilçelerinde bir araç ve evde arama yaptı.

Aramada, seri numarası kazınmış 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 51 tabanca mermisi ve 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına alındı.