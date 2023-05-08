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Adana'da jandarma uygulamalarında 3 şüpheli yakalandı

Adana'da jandarma uygulamalarında 3 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Adana'da jandarma uygulamalarında 4 ruhsatsız tabanca ve 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Adana'da jandarma uygulamalarında 4 ruhsatsız tabanca ve 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karataş ve Ceyhan ilçelerinde bir araç ve evde arama yaptı.

Aramada, seri numarası kazınmış 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 51 tabanca mermisi ve 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel

Jandarma Kenevir Adana Güncel Haberler

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