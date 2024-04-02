Adana'da Jandarma Ekipleri Kadınlara Destek Uygulamalarını Anlattı

Adana'da jandarma ekipleri, kadınlara yönelik destek uygulamaları ve projeleri hakkında bilgilendirme yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında 10 eğitim çalışması düzenledi.

Eğitimlerde 4 bin 326 kişiyi bilgilendiren ekipler, kadınların cep telefonuna Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) yüklemesine de yardımcı oldu.

Ekipler, otoyollarda yaptığı uygulamalarda da KADES'i anlatan broşür dağıttı.