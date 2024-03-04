Adana'da jandarma ekipleri kadınlara destek uygulamaları hakkında bilgilendirme yaptı

Adana'da jandarma ekipleri, destek uygulamaları ve projeleri konusunda kadınlara bilgilendirme yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelindeki okul ve iş yerlerini ziyaret etti.

Kadınlarla bir araya gelen ekipler, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) ile "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi hakkında bilgi verdi.

Eğitim çalışmasının devam edeceği belirtildi.