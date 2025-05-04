Adana'da Jandarma Cayrokopteri Sert İniş Yaptı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, jandarmanın cayrokopteri araziye sert iniş yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin pervaneli ve döner kanatlı hava aracı cayrokopter, henüz bilinmeyen nedenle araziye sert inişte bulundu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine olay nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Cayrokopter araziye sert iniş yaptı. İçindeki iki jandarma personelimizin durumları iyi." dedi.