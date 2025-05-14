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Adana'da İzinsiz Diş Protezi Üreten Şüpheli Gözaltına Alındı

Adana'da İzinsiz Diş Protezi Üreten Şüpheli Gözaltına Alındı
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Adana'da, evini laboratuvara dönüştürüp izinsiz diş protezi imalatı yapan zanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evin içinde çok sayıda tıbbi cihaz ve sipariş notları bulundu.

Adana'da laboratuvara dönüştürdüğü evinde diş protezi imal ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine merkez Seyhan ilçesindeki ikamete operasyon düzenledi.

Laboratuvara dönüştürülen evde izinsiz diş protezi ürettiği tespit edilen zanlı gözaltına alındı.

Adreste, 179 tıbbi cihaz ve alet ile sipariş notları ele geçirdi.

Şüpheli hakkında "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretilmesi veya satılması" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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