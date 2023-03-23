Adana'da itfaiye erleri ilk sahuru görev başında yaptı

Adana Büyükşehir Belediyesinde görevli itfaiyeciler, ilk sahurlarını mesaide yaptı.

Deprem, yangın, sel gibi doğal afetlerin yanı sıra trafik kazalarına karşın 24 saat görev yapan Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye erleri, ilk sahur için İtfaiye Daire Başkanlığındaki istasyonun yemekhanesinde toplandı.

Gündüz saatlerinde aldıkları yumurta, domates, biber ve peynir gibi malzemeleri el birliğiyle hazırlayan itfaiyeciler, demledikleri çay ile kahvaltılıkları masaya servis etti.

Bir erin fırından aldığı pideleri getirmesinin ardından masadaki yerlerini alan itfaiyeciler, yemek duasının ardından sahurlarını yaptı.