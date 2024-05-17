Adana'da İtfaiye Ekipleri Baykuşu Kurtardı
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir ağaç dalında asılı kalan baykuş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, kuşu sağlık durumu iyi olduğu için yuvasına geri bıraktı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde yuvasından düşüp dalda asılı kalan baykuş itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Akkapı Mahallesi'nde ağaç dalında asılı kalan baykuş olduğunu görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, dalda asılı kalan baykuşu kurtardı.
Ekipler, daha sonra sağlık durumu iyi olduğu anlaşılan kuşu, itfaiye aracının merdiveni yardımıyla bir baykuşun daha bulunduğu yuvasına bıraktı.
İtfaiye ekiplerinin başarılı kurtarma çalışması çevredeki çocuklarca alkışlandı.