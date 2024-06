Adana'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla çadır nöbeti başlatıldı

Adana'da bazı sivil toplum kuruluşları (STK), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla çadır nöbeti başlattı.

STK üyeleri, İsrail'in saldırılarına tepki göstermek için İnönü Parkı'nda bir araya geldi.

Adana Sivil İnisiyatif Meclisi Başkanı Mahmut Eraslan, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı saldırı ve soykırımın devam ettiğini belirtti.

Saldırıların başladığı ilk günden bu yana 40 binden fazla Gazzelinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Eraslan, hayatını kaybedenlerin 15 binini çocukların oluşturduğunu bildirdi.

Eraslan, İslam'ın ayrım yapmadan can emniyetine kıymet verdiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Her bir çocuk, yaşlı, kadın ve gencin, kısaca her bir can sahibinin yaşam hakkı kutsaldır. İki yüzlü Batı ve sözde İslam ülkeleri Gazze'deki kıyım karşısında 'üç maymunu' oynamaya devam ediyor. Böylece uluslararası insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi söylemlerinin birer hiç, kocaman bir yalan olduğu da ortaya çıkmıştır. Biz bunu haykırmak, bu iki yüzlüleri tekrar ifşa ve işaret etmek için buradayız. Filistin'de evleri bombalanan çocuk, kadın, yaşlı ve sivil insanların sığınmış olduğu çadırları dünyanın gözü önünde ateşe verip yakarlarken bu vahşeti sessizce seyredemezdik. İşte biz bunun için buradayız. Vicdan ve merhamet sahibi olan, gerek burada, gerek farklı il ve ülkelerde tepki veren, tavır koyan tüm kitleleri tebrik ediyoruz."

Konuşmanın ardından İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için dua eden STK üyeleri, daha sonra burada yarın sabah namazına kadar sürecek çadır nöbetini başlattı.