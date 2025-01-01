Adana'da İsrail'in Filistin Saldırılarına Protesto
Adana'da bazı sivil toplum kuruluşları öncülüğünde yapılan protesto gösterisinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı. Taş Köprü'de toplanan grup, dövizler ve sloganlarla saldırılara tepki gösterdi.
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Adana'da protesto edildi.
Bazı sivil toplum kuruluşları öncülüğünde Taş Köprü'de toplanan grup, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki gösterdi.
Ellerinde dövizlerle sloganlar atıp tekbir getiren grup, saldırıları protesto etti.
Saldırılarda hayatını kaybedenler için dua eden grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.
Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel