Haberler

Adana'da engelli otomobil sürücüsünü darbeden minibüs şoförü tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde işitme engelli bir otomobil sürücüsü, yol verme nedeniyle minibüs şoförü tarafından darbedildi. Olayın ardından minibüs şoförü gözaltına alınarak tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde işitme engelli otomobil sürücüsünü darbeden minibüs şoförü tutuklandı.

Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda 20 Aralık'ta işitme engelli otomobil sürücüsü Ö.A. (26), yol verme nedeniyle çıkan tartışmada minibüs sürücüsü İ.T. (46) tarafından darbedildi.

İşitme cihazı da zarar gören Ö.A.'nın şikayeti üzerine İ.T, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar

İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan yeni hamle

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan yeni hamle
Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
12 yaşındaki çocuğun tüfekle vurduğu okul müdüründen haber var

12 yaşındaki çocuğun tüfekle vurduğu okul müdüründen haber var
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan yeni hamle

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan yeni hamle
Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu: Yıllar sonra ilk kez görüntülendi

Nereden nereye! Görenler tanıyamıyor
Şehri tedirgin eden görüntü! 6 arkadaş tek tek yere yığıldı

Şehri tedirgin eden görüntü! 6 arkadaş tek tek yere yığıldı