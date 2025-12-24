Adana'da engelli otomobil sürücüsünü darbeden minibüs şoförü tutuklandı
Adana'nın Seyhan ilçesinde işitme engelli bir otomobil sürücüsü, yol verme nedeniyle minibüs şoförü tarafından darbedildi. Olayın ardından minibüs şoförü gözaltına alınarak tutuklandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde işitme engelli otomobil sürücüsünü darbeden minibüs şoförü tutuklandı.
Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda 20 Aralık'ta işitme engelli otomobil sürücüsü Ö.A. (26), yol verme nedeniyle çıkan tartışmada minibüs sürücüsü İ.T. (46) tarafından darbedildi.
İşitme cihazı da zarar gören Ö.A.'nın şikayeti üzerine İ.T, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel