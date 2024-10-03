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Adana'da Isıran Maymun Doğa Koruma Yetkililerine Teslim Edildi

Adana'da Isıran Maymun Doğa Koruma Yetkililerine Teslim Edildi
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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir çocuk tarafından ısırılan Hint Şebeği cinsi maymun, doğa koruma yetkilileri tarafından muhafaza altına alındı. Maymunun sahibi 41 bin 817 lira ceza aldı.

Adana'da bir çocuğu ısıran Hint Şebeği cinsi maymun doğa koruma yetkililerine teslim edildi.

Merkez Seyhan ilçesinde bir çocuğu maymun ısırdığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Koruma, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Maymunun Söğütlü Mahallesi'ndeki tutulduğu adrese giden ekipler, Hint Şebeği cinsi olduğu belirlenen hayvanı muhafaza altına aldı.

Ekipler beslenmesi ve bakılması yasak olan maymunun sahibi R.Ç'ye (16) 41 bin 817 lira ceza uyguladı.

Maymun ise Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel

Hayvanlar Güvenlik 3-sayfa Güncel Seyhan Çevre adana Çocuk

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