Adana'da işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Bir fabrikadaki işçileri taşıyan A.C. yönetimindeki minibüs, Kozan-Ceyhan yolunun Hacılar mevkisinde devrildi.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 13 kişi, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.