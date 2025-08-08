Adana'da İşçi Tartışmasında Silahlı Saldırı: Amir Gözaltında

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (ASKİ) tartıştığı işçiyi ayağından tabancayla vurarak yaralayan amir gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki ASKİ şantiyesinde görevli amir Taner A. ile işçilerden Ahmet A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Taner A., yanındaki tabancayla Ahmet A'ya ateş açtı. Ahmet A., ayağına isabet eden kurşunla yaralandı.

Yaralı işçi, diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Taner A'yı yaptıkları çalışmayla yakaladı.

Şüpheli, işlemler için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.