Adana'da İş Yerlerine Ateş Açıldı: Güvenlik Kamerası İnceleme Altında
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir hafif ticari araçtan iş yerlerine ateş açılması güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda, bir pide fırını önünde oturan 2 kişi kaçarak iş yerine sığındı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki iş yerlerine ateş açılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Mücahitler Caddesi'nde dün seyir halindeki hafif ticari araçtan bölgedeki iş yerlerine doğru ateş açıldı.
Pide fırını önünde oturan 2 kişinin kaçarak iş yerine sığındığı saldırıda, şarküteri dükkanına da kurşun isabet ettiği belirlendi.
Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel