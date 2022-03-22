Adana'da iş yerine silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Adana'da iş yerine silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

AA - Fatih Azgın - Güncel
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Adana'nın Kozan ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ünün tutuklanmasına karar verildi.

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ünün tutuklanmasına karar verildi.

Karacaoğlan Mahallesi'nde dün polis ekiplerinin kovalamaca sonucu yakaladığı Seyfettin B. ile Orhan T'nin, bir iş yerine silahlı saldırıda bulunan şüpheliler olduğu belirlendi.

Polis, saldırıda yer aldığı tespit edilen Doğukan Ö, Umut A. ve Yaşar A'yı da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Seyfettin B, Orhan T. ve Doğukan Ö. tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, dün "dur" ihtarına uymayan motosikletteki Seyfettin B. ile Orhan T'yi kovalamaca sonucu Turgutlu Mahallesi'nde yakalamıştı.

Adana'da iş yerine silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Adana'da iş yerine silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Adana'da iş yerine silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

AA / Fatih Azgın - Güncel

Doğukan, Kozan, Polis, Adana, Güncel, Haberler

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