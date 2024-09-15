Adana'da İş Yerine Silahlı Saldırı: 3 Yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde bir inşaat firmasının bürosuna yapılan silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Olayın ardından polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalara başladı.
Adana'nın Kozan ilçesinde bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.
Türkeli Mahallesi Bosna Sokak'ta bir inşaat firmasının bürosuna av tüfeğiyle ateş açıldı.
Açılan ateş sonucu dükkanda bulunan A. A, (41) D. C (34) ve M. Ö (43) yaralandı.
Yaralılar Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olaydan sonra kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.