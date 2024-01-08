Adana'da İş Yerine Pompalı Tüfekle Giren Sanığın Yargılanmasına Başlandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, pompalı tüfekle girdiği iş yerinden alacağını zorla tahsil etmeye çalıştığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık C.T, müşteki F.O. ve taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılan sanık C.T savunmasında, ev almak için finansal ön ödeme ile ev temin eden bir şirkete üye olduğunu ve aylık düzenli ödemeler yaptığını belirtti.

Şirketle aralarındaki anlaşmaya göre kendisine 2023 yılının eylül ayında bir ev parası ödenmesi gerektiğini anlatan C.T, şöyle devam etti:

"Şirketin şubesine gittiğimde çalışan personeller beni sürekli oyaladı. En son yetkili F.O. ile görüştüğümde bana 'Ödemede 5 ya da 6 ay gecikme olabilir.' dedi. Ben bu durumu kabul etmeyeceğimi söylediğimde bu kişi bana 'Şirket müdürümüz İstanbul'da onunla görüşün.' dedi. Telefonla görüştüğüm İstanbul'daki yetkili ise bana hakaret etti. Daha sonra ben dolandırıldığımı düşünerek araçta bulundurduğum pompalı tüfekle iş yerine gittim. Tüfekle kimseyi tehdit etmedim. O sırada olay yerine gelen polislere tüfeği kendim teslim ettim. Sadece anlık bir sinirle iş yerinin camını kırdım. Zararı da giderdim. Olay nedeniyle pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Şirket yetkilisi müşteki F.O. da olay nedeniyle sanıktan şikayetçi olmadıklarını ifade etti.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tahliyesine karar verilmesi ve eksikliklerin giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, tutuklulukta geçirilen süre ve delillerin toplanmasını dikkate alarak sanık C.T'nin tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, pompalı tüfekle girdiği iş yerinden alacağını zorla tahsil etmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan C.T, geçen yıl 2 Eylül'de tutuklanmıştı.

Sanık hakkında "Yağmaya teşebbüs", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "hakaret", "mala zarar verme" suçlamalarından 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası talebiyle savcılıkça, iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, sanığın 2021'de ev almak için finansal ön ödeme ile ev temin eden bir şirkete üye olduğu ancak şirketin kendisine ödemeyi gerçekleştirmediği belirtilmişti.