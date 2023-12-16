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Adana'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 çocuk yaralandı

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Adana'da, önünde durduğu iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda bacağına kurşun isabet eden çocuk yaralandı.

Adana'da, önünde durduğu iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda bacağına kurşun isabet eden çocuk yaralandı.

Kimliği henüz öğrenilemeyen motosikletli şüpheli, merkez Seyhan ilçesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı'ndaki restorana tabancayla ateş etti.

Bu sırada işletmenin önünde bekleyen 12 yaşındaki çocuk, bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Asteğmen Seyhan Adana Haberler

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