Adana'da iş yerindeki köpek çalındı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir motosikletli kişi, bir iş yerinin arka bahçesinde bulunan köpeği çalarak kaçtı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeğin sahibi, köpeğin bir an önce bulunmasını istedi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde motosikletli bir kişinin iş yerindeki köpeği çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi'nde oto yıkama işletmecisi Emre Filan'a ait iş yerinin arka bahçesine giren motosikletli bir kişi buradaki Chow Chow (Çin Aslanı) cinci köpeği, boynuna ip bağlayarak kaçırdı.

İş yerinin arka bahçesindeki hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polis, hırsızlık yapan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Filan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Chow Chow" cinsi köpeğinin adının Sivays olduğunu söyledi.

Sabah saatlerinde motosikletli bir kişinin köpeğin boynuna bağladığı iple kaçırdığını anlatan Filan, "Köpeğimizin bulunması istiyoruz. Köpeğimiz çok değerli, yaklaşık 1,5 yıldır yanımızda, bütün esnaf arkadaşlar köpeğimizi tanır. Herkes sever, çocuklar gelir oynar. Çalan kişinin plakası da belli. Köpeğimizin bir an önce getirilmesini istiyoruz." diye konuştu.