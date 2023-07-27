Adana'da iş yerinde saldırıya uğrayan kadının şüphelilerinden biri tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, bir kadının iş yerinde darbedilip silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. İddiaya göre, Yenidoğan Mahallesi'nde emlakçılık yapan iki çocuk annesi Özlem Hüküm (37), 25 Temmuz'da iş yerine gelen dini nikahlı eşi K.T. ve yakınları A.T, S.T. ve M. T'nin saldırısına uğradı. Darbedilip tabancayla yaralanan kadın, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.T. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Özlem Hüküm, gazetecilere, olaydan bir hafta önce ayrıldığı dini nikahlı eşinin kendisini sürekli rahatsız ettiğini savundu. Saldırı sırasında şüphelilere engel olmaya çalıştığını belirten Hüküm, şöyle devam etti: 'Gücüm yetmedi, onlara engel olamadım. Allah beni iki çocuğuma bağışladı. S.T'nin başıma doğrulttuğu silah tutukluluk yapınca K.T, yeğeninden tabancayı düzeltip ateş etmesini istedi. Engel olmaya çalışırken kolumdan vuruldum. Yerde sürünerek bulduğum şarj kablosunu sararak kanamamı durdurmaya çalıştım. Çocuklarım için mücadele ettim.' Hüküm, zanlıların, işletmesine de zarar verdiğini iddia ederek, 'Amaçları dükkanımı kapattırmaktı. Ayağa kalktıktan sonra yeniden iş yerimi açacağım. Adaletin yerini bulması için şikayetimden vazgeçmeyeceğim.' dedi.